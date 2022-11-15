Интересное 15 ноября 2022, 19:04 Эксперт Манн рассказала о главных трендах перманентного макияжа Эксперт Манн заявила, что в моде естественный перманентный макияж

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Перманентный макияж в естественном стиле является главным трендом последних лет. Такой информацией поделилась основатель школы перманентного макияжа Алена Манн. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, ранее многие специалисты выполняли плотное закрашивание. Однако сейчас в моду вошло нанесение тату в стиле мейкап.

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«Натуральность — естественность, то есть перманентный макияж помогает достичь натуральной выразительности лица», — заявила специалист.

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