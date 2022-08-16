Эксперт Лукацкий рассказал, как хранить пароли

Пароли от социальных сетей и сайтов необходимо хранить в специальном менеджере, а также в экосистемах Apple, Microsoft и Google. Такой информацией поделился эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт пояснил, что подобные сервисы способны связывать данные пользователя между собой. Экосистемы Apple, Microsoft или Google также способны синхронизировать информацию. Кроме того, она будет сохраняться непосредственно в браузере.

«В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств. Что касается регулярности изменений паролей, то сейчас их можно корректировать раз в 180 дней. Все зависит от того, пользуется ли человек многофакторной аутентификацией или нет», — рассказал Алексей Лукацкий.

При этом в случае многофакторной аутентификации пароль можно использоваться на протяжении нескольких месяцев. Безопасность аккаунтов в этом случае не пострадает.