Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы | 360°

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Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

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Существует способ сохранить грибы до зимы. Шеф-повар Алексей Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы. Об этом сообщила Lenta.ru.

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По словам специалиста, для сушки грибов необходимо выбрать подходящее место. Оно должно быть недоступным для насекомых. Грибы стоит продеть ниткой и повесить в помещении, которое хорошо проветривается. Кроме того, для сушки можно использовать сито или сетку. Продукт стоит положить в один слой. Важно дождаться, чтобы в грибах не осталось влаги. Иначе они могут заплесневеть или отсыреть, передало utro.ru.

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