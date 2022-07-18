Эксперт Левочкин раскритиковал создание единого оператора рекламы

Создание единого оператора рекламы является ретроградной и безумной идеей. Таким мнением поделился генеральный директор группы компаний Rucom Владимир Левочкин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Госдуме предложили создать единого оператора рекламы, так как на данный момент 76% рынка принадлежат иностранным юрлицам. По словам эксперта, на рынке рекламы должна существовать конкуренция. Он подчеркнул, что национальные интересы сейчас защищает законодательство.

«Закон совершенно не нужен, потому что у операторов должна быть конкуренция. Сырая инициатива. Непонятны механизмы, цели. Защита национальных интересов — бред», — отметил Левочкин.