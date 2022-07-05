Эксперт Легостаева поддержала закон о налоговых стимулах для развития IT-сферы в России

Госдума приняла закон о налоговой поддержке для представителей IT-сферы в России. В поддержку такого нововведения высказалась генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. Об этом сообщил RT.

«Поправки позволят увеличить число компаний, применяющих налоговый маневр, поскольку расширен перечень видов деятельности, позволяющих применять льготу, и до 70% снижен порог по доходам от них. Льготы будут применяться только в отношении продукции, которая будет внесена в перечень, утвержденный правительством, однако мы уверены, что ключевые позиции вычислительной техники в него точно войдут», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что особенно за данный закон выступают компании, которые работают в сфере вычислительной техники. По словам Легостаевой, свободные средства организации смогут направить на создание новой продукции и разработку технологий, а также на новые рабочие места.