Эксперт Лапшин рассказал, как придумать безопасный пароль

Для создания надежного пароля необходимо использовать сложные и длинные комбинации, состоянии из букв и цифр. Таким мнением поделился заместитель руководителя Отдела информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Владимир Лапшин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Эксперт пояснил, что в качестве пароля не подойдет дата рождения, а также чье-либо имя. Кроме того, нельзя использовать простые комбинации, такие как «qwerty123».

«Особое внимание стоит уделить длине пароля. Этот критерий сильно влияет на сложность пароля в целом. Поэтому для защиты своих личных данных не стоит пренебрегать рекомендациями по составлению комплексно-сложных паролей», — пояснил специалист.

Кроме того, Лапшин пояснил, что не стоит использовать один пароль для разных социальных сетей. Из-за такого подхода надежность пароля может снижаться.