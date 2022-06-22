Эксперт Куровская рассказала, когда организации не умеют право брать копию паспорта

Некоторые организации требуют от человека скан паспорта. Однако не все имеют право это делать. Такой информацией поделилась директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. Об этом сообщил NEWS.ru.

Многие продавцы требуют скан документа во время выдачи товаров, приобретенных через интернет. Кроме того, скан могут попросить при заселении в отель, а также в салонах сотовой связи.

«Если покупки совершаются в интернете, то требовать от вас скан паспорта продавец не должен, даже когда речь идет, в частности, о приобретении авиабилетов. В этом случае достаточно указать данные документа, удостоверяющего личность. Передавать копию своего паспорта не нужно и при возврате товара в магазин и оформлении туристической поездки», — объяснила специалист.