Эксперт Крохин рассказал, как правильно провести перепланировку жилья | 360°

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Эксперт Крохин рассказал, как правильно провести перепланировку жилья

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Люди, которые заинтересованы в перепланировке квартиры, должны согласовать проект. В противном случае изменения могут обернуться штрафом. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что согласовать придется любое изменение, которое вы хотите внести в свое жилье. В том числе правило коснется переноса межкомнатных перегородок, открытия или закрытия проходов или смена «сухих» и «мокрых» зон, сообщил RT.

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Важно составит проект и получить соответствующее разрешение, написали «Дни.ру».

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