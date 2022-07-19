Эксперт Королев поддержал создание единого органа для контроля за табаком

В России необходимо создать единую организацию регулирования табачной продукции. Таким мнением поделился главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Единый орган будет. Возможно, он будет называться иначе, но это давно обсуждаемая проблема. Будет ли это новая организация или полномочия передадут уже существующим подразделениям, но такой орган, скорее всего, будет в структуре Минфина», — пояснил специалист.

При этом эксперт пояснил, что в России актуальна проблема нелегальной продукции. По его словам, причина заключается в снижении покупательной способности людей. Из-за этого им намного проще приобретать контрабанду.