Интересное 18 апреля 2023, 23:51 Эксперт Клименко высказался о разрешении Apple использовать сторонние магазины приложений

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Компания Apple может разрешить использование сторонник магазинов для установки приложений. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко прокомментировал такое решение. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, данная инициатива будет введена не по решению компании, а из-за требований Евросоюза. Таким образом альянс пытается решить проблему монополизации. Однако, отметил Клименко, Apple вряд ли согласится терять свою выгоду, поэтому будет искать пути обхода.

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«Я подозреваю, что это будет просто дилерство, Apple будет брать какую-то комиссию, но модерационную часть компания не отдаст, потому что это безопасность экосистемы», — заявил он.