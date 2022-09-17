Эксперт Карпова рассказала о высоких рисках для геймеров стать жертвами мошенников | 360°

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Эксперт Карпова рассказала о высоких рисках для геймеров стать жертвами мошенников

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В последнее время игровая сфера стала привлекательной не только для обычных людей, но и дня мошенников. Такой информацией поделилась руководитель всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карпова. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

«Задача проектов, работающих с геймерами и аудиторией, не только формировать повестку игровой индустрии и оказывать поддержку в реализации проектов, но и своевременно информировать о существующих опасностях и о механиках борьбы с мошенниками», — пояснила специалист.

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По словам эксперта, во время взаимодействия с игровой сферой пользователям стоит использовать сложные пароли. Кроме того, важно избегать подозрительных ссылок. Подобные методы помогут уберечь устройство.

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