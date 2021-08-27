Эксперт HeadHunter предрек успех самозанятых в России

На данный момент в стране насчитывается около 2,4 миллиона самозанятых, их количество неумолимо растет. О том, что ждет самозанятость дальше, рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с «Общественной службой новостей».

«Мы видим, что в вакансиях упоминается требование самозанятости. Этот тренд продлится и дальше, потому что это удобно и для работодателей, и для соискателей. Если мы посмотрим резюме, там тоже есть такой тренд», — рассказала эксперт.

По ее мнению, теперь гораздо больше молодых людей начнут оформляться как самозанятые. В это число войдут студенты и даже школьники.