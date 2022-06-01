01 июня 2022, 15:44
Эксперт Хабургаев рассказал, как лучше избавляться от сорняков
Сорняки на огороде являются проблемой многих дачников. Садовый эксперт Александр Хабургаев рассказал, как правильно избавляться от нежелательной растительности. Об этом сообщила «Лента.ру».
По словам специалиста, в борьбе с разными сорняками стоит применять индивидуальный подход. Справиться с одуванчиками и подорожниками поможет гербицит избирательного действия.
Чтобы избавиться от сныти, необходимо использовать ряд методов — гербициды и ручную прополку в два захода, передало utro.ru.