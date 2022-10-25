Эксперт Гвинтовкин заявил, что после смены названия Zara стоит ждать высоких продаж | 360°

Интересное 25 октября 2022, 23:07 Эксперт Гвинтовкин заявил, что после смены названия Zara стоит ждать высоких продаж

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Магазину одежды Zara стоит ожидать значительного притока российских покупателей после смены названия. Таким мнением поделился владелец компании «ПРО Бренд», член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. Об этом сообщил Life.

По словам эксперта, меняя свои названия, бренды отказываются от подражания Западу. Подобными примерами послужил ресторан «Вкусно — и точка». Гвинтовкин напомнил также, что теперь и в KFC приняли решение вернуть старое название «Ростик’с».

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«Захотят ли российские модницы одеваться в „Новой моде“ вместо Zara? Я в этом не сомневаюсь. Уверен, что первые несколько месяцев трафик будет бить рекорды», — отметил специалист.

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