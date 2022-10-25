Эксперт Гвинтовкин заявил, что после смены названия Zara стоит ждать высоких продаж | 360°

25 октября 2022, 23:07
Эксперт Гвинтовкин заявил, что после смены названия Zara стоит ждать высоких продаж
Магазину одежды Zara стоит ожидать значительного притока российских покупателей после смены названия. Таким мнением поделился владелец компании «ПРО Бренд», член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. Об этом сообщил Life.
По словам эксперта, меняя свои названия, бренды отказываются от подражания Западу. Подобными примерами послужил ресторан «Вкусно — и точка». Гвинтовкин напомнил также, что теперь и в KFC приняли решение вернуть старое название «Ростик’с».
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«Захотят ли российские модницы одеваться в „Новой моде“ вместо Zara? Я в этом не сомневаюсь. Уверен, что первые несколько месяцев трафик будет бить рекорды», — отметил специалист.
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