Эксперт Григорович заявила, что курсы не должны быть основанием для работы психологом | 360°

01 ноября 2022, 01:08
Эксперт Григорович заявила, что курсы не должны быть основанием для работы психологом
Курсы не должны давать человеку возможность называться психологом. Для того, чтобы работать по данной профессии, необходимо закончить специалитет, бакалавриат или магистратуру. Таким мнением поделилась декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович. Об этом сообщило ИА НСН.
Ранее представители Госдумы предложили урегулировать работу психологов в России. Они решили выдвинуть требования к уровню образования. Данное решение поддержала и Григорович.
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«Я против курсов. Считаю, что курсы — это совершенно не то, что нужно. Этот фильтр надо поставить, чтобы даже это небольшое количество непрофессионалов не попадало на рынок», — пояснила эксперт.
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