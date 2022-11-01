Эксперт Григорович заявила, что курсы не должны быть основанием для работы психологом | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 01:08 Эксперт Григорович заявила, что курсы не должны быть основанием для работы психологом

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Курсы не должны давать человеку возможность называться психологом. Для того, чтобы работать по данной профессии, необходимо закончить специалитет, бакалавриат или магистратуру. Таким мнением поделилась декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович. Об этом сообщило ИА НСН.

Ранее представители Госдумы предложили урегулировать работу психологов в России. Они решили выдвинуть требования к уровню образования. Данное решение поддержала и Григорович.

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«Я против курсов. Считаю, что курсы — это совершенно не то, что нужно. Этот фильтр надо поставить, чтобы даже это небольшое количество непрофессионалов не попадало на рынок», — пояснила эксперт.

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