Эксперт Герасимов рассказал, вернутся ли иностранные бренды на российский рынок

Российская сторона сможет вновь принять иностранные бренды, которые покинули рынок. Однако страны Запада могут наложить запрет на возвращение. Таким мнением поделился военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Запад отпустить не может. Это касается большинства западных компаний. Если они начнут противоречить общей западной геоэкономической политике и работать на российском рынке, то будут наказаны западными корпорациями, банками, бизнесом и кураторами всей этой большой геоэкономики», — заметил эксперт.

По его словам, компании могут вернуться в Россию лишь при определенном условии. Он подчеркнул, что корпарациям необходимо выработать собственную независимую политику.