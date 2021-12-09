Эксперт Гальцев рассказал, как изменится рынок жилья после подорожания ипотеки

Сбербанк повысил ипотечную ставку. Эксперт по недвижимости Алексей Гальцев рассказал, какие последствия повлечет такой подход на рынке недвижимости. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что спрос на первичное жилье значительно снизился. Из-за этого застройщики начали вводить льготные условия и системы скидок, чтобы привлечь внимание покупателей к новому жилью.

По мнению Гальцева, в ближайшее время стоимость вторичного жилья станет значительно выше, чем цены на первичное. В целом спрос на жилье вряд ли изменится, передали «Дни.ру».