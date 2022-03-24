Эксперт Галов объяснил, как понять, что ваш Telegram-аккаунт взломали

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, как понять, что ваш Telegram-аккаунт взломали. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнул, что в социальной сети существует фукнция «Активные сеансы». С помощью нее можно проверить, открыта ли страница на каких-либо аккаунтах кроме вашего.

«Она [функция] отображается в разделе „Устройства“ в настройках. При обнаружении неизвестного или подозрительного устройства нужно завершить эту сессию и сменить пароль, если он был установлен», — объяснил специалист.