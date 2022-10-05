Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты | 360°

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Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты

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Чаще всего в доставке люди заказывают яблоки и бананы. Это стало известно по результатам исследования Cloud. Такой информацией поделилась директор по связям с общественностью Ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Реже всего пользователи приобретали дорогие виды сыров и колбас, морепродукты, красную рыбу, полуфабрикаты. При этом из-за плохой погоды спрос на доставку значительно вырос.

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«Мы проводили анализ, что же заказывали люди в первом полугодии 2022 года. Это яблоки, бананы, молоко, картофель и хлеб плюс товары длительного хранения — это крупы (рис, гречка, макароны) и сахар», — отметила эксперт.

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