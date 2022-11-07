Эксперт Ефимов заявил о сокращении безработицы в Москве | 360°

Интересное 07 ноября 2022, 19:08 Эксперт Ефимов заявил о сокращении безработицы в Москве Эксперт Ефимов отметил, что уровень безработицы в Москве составил 0,42%

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Уровень безработицы в Москве достиг минимальных показателей апреля 2020 года. Он составил всего 0,42%. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщило ИА НСН.

Он назвал ситуацию на рынке труда в городе стабильной. На данный момент в городе число безработных составило 30,6 тысячи. При этом по сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 16,2%.

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Как сообщили специалисты Центра занятости населения «Моя работа», каждому безработному в городе предлагают порядка 13 вакансий.

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