19 июля 2022, 23:39
Эксперт Дворянский предупредил, что техника может следить за людьми
Некоторая техника может следить за человеком. Таким мнением поделился директор по специальным проектам Angara security Александр Дворянский, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт пояснил, что гаджеты могут содержать в себе микрофоны и камеры. С их помощью они сохраняют персональные данные и другие сведения пользователей.
«Нужно соблюдать цифровую гигиену, и первое — каждое устройство „умного дома“ должно быть с паролем и учетными данными. Использовать дефолтные пароли нельзя. Второе — это роутер. Это входная дверь в ваш „умный дом“. Он должен иметь отдельный пароль», — пояснил специалист.