Эксперт Дубенюк рассказала, как защитить растения от заморозков для пышного цветения

Для того, чтобы растения пышно и красиво цвели в будущем году, необходимо заблоговременно провести подготовку. Таким советом поделился главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк, сообщило РИАМО.

Специалист рассказал, что стоит избегать образования новых семян. Кроме того, растения стоит защищать от вредителей и заморозков.

«Здесь существуют общие правила. Если мы говорим о плодовых растениях, то должна быть произведена нормировка плодов. Для того чтобы плоды были крупными и хорошего качества, их должно быть не слишком много. Поэтому при завязывании уже плодов молодых проводится прореживание плодов», — сказал Дубенюк.

Что касается цветов, то необходимости прореживать их нет. Однако важно срезать бутоны острыми ножницами или ножом после цветения, чтобы они не успели дать новые семяна. При этом срезы стоит делать над почкой. Кроме того, проводить их нужно наискосок.