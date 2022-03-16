Эксперт Дробиз заявил, что покупатели быстро привыкнут к отсутствию импортного алкоголя

На фоне ситуаиции на Украине многие популярные марки алкоголя могут пропасть с полок магазинов. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз отметил, что покупатели довольно быстро привыкнут к отсутствию любимых брендов. Об этом сообщила «Обещственная служба новостей».

В ближайшее время в стране перестанут продавать водку Smirnoff, ром Captain Morgan, виски Johnnie Walker или пиво Heineken. Однако Дробиз заявил, что это никак не скажется на потребителях.

«Никогда в истории России не было случая, чтоб потребитель остался трезвым по той причине, что в магазине нет его любимого напитка, который он пил последние двадцать лет. Потребитель все равно найдет, как скрасить свое удовольствие или горести. Поэтому какая разница, кто заместит продукцию?» — отметил эксперт.