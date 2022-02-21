Эксперт Деженин рассказал, как правильно выбрать мед

Мед явялется отличным средством профилактики заболеваний. Специалист по качеству продуктов Igooods Антон Деженин в беседе с «Правдой.ру» рассказал, как правильно выбрать этот продукт.

По словам специалиста, лучше всего приобретать мед в тех местах, где можно его попробовать. Важно обращать внимание на то, какой у меда сорт и подходит ли он по цвету. Окраскасветло-желтого цвета обычно бывает у цветочных сортов. Липовый мед обладает янтарной окраской. При этом цвет меда должен быть прозрачным. Не стоит приобретать мутный продукт.

«При выборе важно учитывать консистенцию. Обратите внимание на то, как продукт стекает с ложки. Свойство натурального меда — течь медленно, не прерываясь и образовывая горку», — рассказал эксперт.

Лучше всего приобретать приобретать традиционный мед без добавок и примесей. К нему относятся гречишный, липовый, подсолнечниковый, майский, донниковый и луговой. Самым хорошим является мед в сотах. Он содержит больше всего полезных веществ.