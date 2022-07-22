Эксперт Давыдов рассказал, как решить проблему бездомных собак

В России остро стоит проблема бродячих собак. Они могут угрожать жизни и здоровью людей. Эксперт и активист Дмитрий Давыдов рассказал, как решить данную ситуацию. Об этом сообщил «Царьград».

Эксперт посоветовал опираться на опыт других стран. По его словам, в Нидерландах благодаря усилиям государства и общественных организаций удалось полностью избавиться от бродячих собак. Животных направляют в приюты, а после жители страны забирают их к себе домой.

При этом закон строго запрещает бросать животных на улице. За это можно получить большой штраф или даже отправиться в тюрьму сроком до трех лет, передал Daily Moscow.

Специалист предложил ужесточить в России наказание за оставление животных на улице. При этом собранные средства стоит направить в приюты для животных.