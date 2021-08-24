Эксперт дал советы по выбору хорошего чая

Чайный эксперт Елизавета Тихонова рассказала, как выбрать качественный чай и как начать разбираться в этой сфере начинающему чайному гурману. Об этом написала Pravda.Ru.

Тихонова рассказала, что покупать чай лучше в специализированных чайных лавках, где его продают на развес. Там же чаи можно продегустировать, чтобы понять, какой напиток нравится именно вам. Не стоит выбирать чаи, содержащие искусственные ароматизаторы, они не принесут пользы.

«Натуральной добавкой может выступать жасмин, но и его научились подделывать, чтобы удешевить продукт. Натуральная ароматизация стоит достаточно дорого, да и держится она недолго. Она может долго держаться только на дорогих сортах чая, где есть почки. Опушенная почка надолго сохраняет аромат, в отличие от обычного листа чая», — рассказала эксперт.

Если говорить о происхождении, то самыми лучшими считаются китайские чаи. Китай славится чайными плантациями, поэтому выбор китайских чаев как правило очень велик.

«В Китае не используют химию, она там не нужна для получения чая. Я сама была на этих плантациях», — заверила Тихонова.

Также специалист объяснила, как правильно заваривать чаи. Делать это нужно кипятком — в случае любого чая, вопреки различным советам.

«Не верьте никому, что надо заваривать зеленый чай водой с температурой 85 градусов. Он не заварится. Особенно высший сорт, белые чаи тоже не заварятся при такой температуре. Еще один важный момент — зеленый заваривается несколько раз, потому что он не прошел ферментацию. Если из черного чая при заваривании выходит сразу 50% питательных веществ, то из зеленого чая они выходят постепенно», — пояснила Тихонова.