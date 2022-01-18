Эксперт Быстров рассказал, как узнать, что в сливочном масле есть растительные жиры

Иногда в сливочное масло добавляют растительные жиры. О том, как можно выяснить это в домашних условиях, рассказал технолог, доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров. Об этом сообщила «Газета.ru».

Достав масло из морозилки, стоит попытаться его нарезать. Он подчеркнул, что сливочное масло без растительных жиров будет крошиться и откалываться. Однако если они там присутствуют, то от масло получится отрезать большой кусок. Также масло стоит попытаться намазать.

«Легко намазываться масло будет в случае, если в составе есть растительные жиры», — сказал Быстров.

Также проверить качество масла можно, положив его в горячий чай или кофе.

«Настоящее масло сразу растает и образует пленку на поверхности. Если же это спред или фальсификат, то он сначала утонет, а потом потихоньку всплывет, и только потом растает», — объяснил технолог.

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