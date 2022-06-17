Эксперт Бугранова заявила, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию с новыми именами

Иностранные бренды могут вернуться в Россию под новыми названиями по аналогии с McDonald’s, который начал работать в Москве и Подмосковье под брендом «Вкусно — и точка». Таким мнением поделилась президент Союза российских байеров Елена Бугранова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Да, такие прогнозы возможны. Изменение юридических лиц и изменение названий», — отметила эксперт.

В связи со спецоперацией России на Украине многие компании временно приостановили свою деятельность в стране. Рынок покинули такие крупные компании, как Uniqlo Reserved, Adidas, Bershka, H&M, Levi’s, Mango, Mohito, Oysho, Pull & Bear, Victoria’s Secret, Zara.