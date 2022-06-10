Эксперт Бенияминов рассказал, какой сорт мороженого является самым популярным

Многие люди просто обожают мороженое. Особой популярностью оно пользуется в летний период. Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бенияминов рассказал, какой вид этого лакомства выбирают чаще всего. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

Самым популярным видом мороженого, по словам производителя лакомства, является именно пломбир. Его чаще всего выбирают взрослые и дети не только в России, но и во всем мире. 70-75% человек выбирают именно его.

Армен Бенияминов рассказал, что мороженое производят на протяжении нескольких сотен лет. Впервые упоминания этого блюда встречаются во времена Древнего Китая. Тогда молоко поднимали в горы, где оно замерзало. Получившийся лед дробили, а после добавляли в него фрукты. Чаще всего мороженое готовили для знатных особ. Несмотря на то, что за годы технология производства мороженого сильно изменилась, оно до сих пор является любимым лакомством для многих.