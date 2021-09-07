Экспедиция РГО обнаружила 4-метровый череп кашалота на Курилах

Участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» Российского географического общества (РГО) обнаружили уникальный череп кашалота на Курильских островах. Его размер составил четыре метра. Вес находки — полторы тонны. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Найденный череп планируют направить в Москву, он будет храниться в зоологическом музее МГУ. Ранее подобных артефактов в российских музеях не было.

Экспедиция стартовала в июле 2019 года. На протяжении двух месяцев ученые и группа добровольцев изучали острова Итуруп и Уруп. Однако из-за пандемии коронавируса экспедицию пришлось перенести на 2021-й год.

Проект проходил под руководством Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации. Он получил название «Восточный бастион».

Ранее Ростуризм объявил старт программы бесплатных путешествий для молодежи. Российская молодежь сможет бесплатно путешествовать по стране в рамках новой программы.