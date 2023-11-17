Интересное 17 ноября 2023, 15:55 Эксклюзивный проект о дружественных странах России «Новый мир» полностью доступен на LIFE

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Все шесть фильмов специального проекта «Новый мир» о дружественных странах России уже доступны к просмотру. Их можно найти в социальных сетях LIFE. Шестой фильм проекта «Новый мир. Китай» вышел 15 ноября.

Странами, о которых рассказали в документальных фильмах, помимо Китая, стали Индия, Белоруссия, Бразилия, Сербия и Южно-Африканская Республика.

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При создании видео журналисты общались с местными жителями, узнавали об их отношении к россиянам и том, как они видят будущие отношения наших стран.

Создатели подчеркнули, что целью проекта является отражение ключевой роли России на международной арене и в разрезе отношений с другими странами.

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