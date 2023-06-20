Интересное 20 июня 2023, 14:30 Экс-участница «Дома-2» Ульяна Кутузова рассказала о закулисье конкурсов красоты в России Экс-участница «Дома-2» Кутузова: там короны просто так не раздают

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Бывшая участница шоу «Дом-2» Ульяна Кутузова рассказала, как подавала заявку на участие в конкурсе «Гранд Королева России-2023», и как ей предлагали встретиться лично до мероприятия. Историю передал сайт kp.ru.

Девушке позвонил предприниматель Михаил, намекнув, что короны там просто так не раздают.

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«Он вообще был очень настойчив, постоянно писал и звонил, оказывал знаки внимания. Например, расспрашивал, натуральная у меня грудь или нет, просил прислать фото, чтобы „заценить“», — вспоминает Кутузова.

Ульяна рассказала, что у нее до сих пор остались голосовые сообщения, где предприниматель с настойчивостью предлагает ей встретиться до конкурса. При этом организаторы в какой-то момент предложили девушке помыть ее же машину, обклеить ее наклейками «Гранд Королева России» и вручить ей в качестве приза, как победительнице конкурса.