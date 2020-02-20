Экс-сотрудник Диснейленда раскрыл секреты парка

Бывший сотрудник парижского Диснейленда рассказал о секретах своей работы. И они не менее занимательны, чем сам парк. Оказывается, сотрудники по выходным бесплатно катаются на аттракционах, сами придумывают автографы своих персонажей, а по Диснейленду передвигаются по подземным коридорам.

Сэм Хардинг работал в Диснейленде Питером Пеном с 2002 по 2004 год, пишет The Sun. Он смог получить работу, несмотря на то что не знал французский язык. В его пользу сыграла внешность — он выглядел значительно моложе своего возраста. Правда, язык все же потом пришлось выучить.

По словам Хардинга, если рекрутерам не нравился внешний вид соискателя, ему могли отказать. Если же человек подходил, то на следующем этапе ему давали примерить костюмы и парики. Так рекрутеры решали, на какого сказочного героя соискатель больше похож.

Для роли Питера Пена, Хардирнгу пришлось понять особенности своего героя и придумать его подпись для автографа.

Всем работникам парка было запрещено посещать аттракционы в костюмах. Однако Хардинг признается, что вместе с друзьями нарушал этот запрет, и гости приходили от этого в восторг.

«Принцы и принцессы должны быть очень сдержанными, а Питер Пен и Алладин могли повеселиться, например, бегать по парку и красть у гостей шляпы и попкорн. Посетители были не против», — рассказал Хардинг, объясняя, что манера поведения сотрудника зависит от героя, которого он изображает.

Для персонала парка на его территории устраивались различные вечеринки, а в выходной они могли посетить любые аттракционы бесплатно.

Для быстрого перемещения по Диснейленду сотрудники парка используют подземный туннель. Особенно его ценили принцессы, которые всегда привлекают повышенное внимание, из-за чего им сложно быстро перемещаться по территории Диснейленда.