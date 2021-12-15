Экс-муж Бородиной выбрал невесту на шоу «Давай поженимся!»

Бизнесмену и блогеру Курбану Омарову понравилась участница передачи «Давай поженимся!». Выпуск опубликовали на сайте Первого канала. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной пришел на шоу в качестве жениха — и, как выяснилось, не зря. Из трех невест Омаров выбрал 26-летнюю Ксению, которая работает редактором в этой же программе. Оказалось, он познакомился с девушкой еще до эфира.

«Она озорная и жизнерадостная», — объяснил бывший муж Бородиной.

Поддержать блогера приехали его сын Омар и первая жена Алла Воденко. Еще до их появления в студии Омаров признался, что изменял бывшей супруге во время брака, когда она ждала ребенка. Воденко ответила, что не знала об этом, но зла не держит. По ее словам, уже много лет они с Омаровым в дружеских отношениях. А тогда он просто не был готов к семье.

«Курбан не был пойман мной на измене. Сейчас он успокоился. Он был молодой, вольный, хотел гулять, наслаждаться жизнью. А тут жена беременная. Ему нужна девушка, которая пойдет за ним, будет его другом, поддержкой», — резюмировала бывшая супруга.

Ксения Бородина подала документы на развод с Омаровым в июне этого года. Они прожили в браке почти шесть лет. У них родилась дочь Теона. Слухи о проблемах в их семье появились в прессе еще весной, но супруги продолжали появляться на публике вместе. Что стало причиной расставания, пара не уточнила. Ранее телеведущая признавалась своим подписчикам, что целый год думала о разводе и морально была к нему готова.

Курбану Омарову сейчас 41 год. Он живет в Москве, ведет блог в Instagram. Также, по его словам, он занимается инвестициями и входит в совет директоров строительной компании своего отца.