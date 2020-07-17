Экс-глава комитета по спорту вспомнил, как КГБ спас от скандала Олимпиаду-80
По его словам, поскольку СССР впервые столкнулся с подготовкой такого мирового мероприятия, власти иногда сильно подстраховывались.
«... это было связано с отсутствием опыта и специфики отдельных видов спорта. Но все было отрегулировано до начала Игр», — поделился в интервью РИА «Новости» Сысоев, который также является членом президиума исполкома Олимпийского комитета России и кавалером Олимпийского ордена.
Он вспомнил случай, когда перед тренировкой по шоссейной велогонке выставили целую армию солдат внутренних войск, которые стояли в миллиметре друг от друга и не давали бы нормально двигаться спортсменам во время Игр. Сысоев вовремя сообщил обо всем вышестоящему начальству.
«Бегу к телефону, звоню в штаб — трубку берет начальник Пятого управления КГБ Филипп Бобков. Я ему говорю: «Филипп Денисович, вот так и так», — вспомнил он.
Сысоев объяснил Бобкову, как такие меры предосторожности помешают велогонщикам и зрителям. К тому же, можно было догадаться, как на большое количество военных отреагирует мировая общественность. В итоге оцепление солдат убрали, их оставили лишь на контрольных точках.
Спортивный чиновник отметил, что те мероприятия, которые проводили правоохранительные органы и КГБ, сводились не только к массовому выселению неблагополучного контингента за границы города. Службы активно сотрудничали и с коллегами из других стран и обеспечивали порядок сообща.
Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. На мероприятие съехалось больше пяти тысяч спортсменов из 80 стран мира.
Ранее стали известны скандальные подробности Игр-2012. Британские СМИ написали, что более 90 спортсменов из Великобритании принимали допинг.