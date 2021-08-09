Экотропа «Каменистая тропа» на Финском заливе встретит гостей

Новый экологический маршрут «Каменистая тропа» открылся в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Протяженность маршрута составляет 12 километров. Он пролегает через лес и каменистый берег Финского залива. На территории тропы работала группа волонтеров. Они приводили местность в порядок, очищали ее от мусора.

Экотропа располагается в заказнике «Кивипарк», в 20 километрах от Выборга. Создатели парка рекомендуют осуществлять пешие маршруты по тропе и не использовать автомобили или велосипеды. Посетители смогут полюбоваться местной природой и красотой Финского залива.

В разработке маршрута принимало участие Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП). На протяжении всего маршрута располагаются пометки, сделанные флуоресцентной краской. С их помощью посетители смогут ориентироваться даже в темное время суток.