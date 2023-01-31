Интересное 31 января 2023, 23:39 Экономист ВШЭ Миронов рассказал, что ждет машиностроительное производство в России Экономист ВШЭ Миронов: машиностроительное производство в России вырастет вдвое

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Машиностроительное производство вырастет в России в два раза. Такой информацией поделился замдиректора Института «Центр развития» ВШЭ, кандидат экономических наук Валерий Миронов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, сейчас в стране достаточное количество финансового резерва. Он подчеркнул, что проблемы, связанные с импортом комплектующих, удается постепенно решить. Миронов отметил, что теперь российские производители выходят на первый план.

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«Наше внутреннее производство машиностроительное потенциально может увеличиться в два раза», — пояснил специалист.