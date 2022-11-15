Интересное 15 ноября 2022, 19:10 Экономист Сигал назвал ситуацию на рынке вторичной недвижимости благоприятной

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На данный момент ситуация на вторичном рынке недвижимости является благоприятной. Такой информацией поделился первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что такая ситуация возникла благодаря тому, что правительство ввело новые меры поддержки ипотечного кредитования. При этом Сигал подчеркнул, что сейчас на вторичном рынке представлено большое количество предложений, написал сайт kp.ru.

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«Увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов и общее снижение рыночных цен», — заметил эксперт.

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