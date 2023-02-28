Интересное 28 февраля 2023, 00:12 Экономист Клименко предрек увеличение спроса на технику Apple на вторичном рынке

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В России может увеличиться спрос на подержанную технику Apple. Таким мнением поделился председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При этом специалист подчеркнул, что стоимость новых устройств может вырасти на 5-10%. Однако вряд ли это сильно скажется на продажах, так как покупатели техники Apple привычны к высоким ценам на продукцию.

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«Я думаю, что сейчас очень сильно оживёт рынок вторичных телефонов и компьютеров Apple», — рассказал Клименко.

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