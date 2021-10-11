Экономист Хазин высказался о лауреатах Нобелевской премии по экономике 2021 года

В это году Нобелевскую премию по экономике получили Дэвид Кард «за эмпирический вклад в экономику труда» и Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей». Однако экономист Михаил Хазин усомнился в правильности выбора кандидатов, передала «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что подобные открытия не способны помочь преодолеть мировой экономический кризис. Он отметил, что подобные открытия не имеют отношения к реальным экономическим проблемам и, соответственно, не являются актуальными.

«Тем самым мейнстримовское экономическое направление экономикс продемонстрировало, что экономические проблемы современности ее не волнуют вообще. Тем самым использовать экономикс для того, чтобы разбираться в современных проблемах экономического кризиса, невозможно», — отметил эксперт.