Экономист Беляев высказался об идее введения налоговых стимулов для IT-отрасли в России

Госдума приняла новый закон, согласно которому представителям российской IT-отрасли будут оказывать налоговую поддержку. Кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался в поддержку такого решения. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, в дальнейшем данная сфера станет основой всех остальных сфер. По этой причине она особенно нуждается в поддержке.

«Ее надо поддерживать всеми мерами, поскольку это стратегическая основа, которая создает экономическую и любую другую безопасность государства… Она должна развиваться в кратчайшие сроки и на основе импортозамещения», — отметил эксперт.