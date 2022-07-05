facebook_pixel
    05 июля 2022, 17:03

    Экономист Беляев высказался об идее введения налоговых стимулов для IT-отрасли в России

    Арина Бобкова

    Госдума приняла новый закон, согласно которому представителям российской IT-отрасли будут оказывать налоговую поддержку. Кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался в поддержку такого решения. Об этом сообщил RT.

    По словам эксперта, в дальнейшем данная сфера станет основой всех остальных сфер. По этой причине она особенно нуждается в поддержке.

    «Ее надо поддерживать всеми мерами, поскольку это стратегическая основа, которая создает экономическую и любую другую безопасность государства… Она должна развиваться в кратчайшие сроки и на основе импортозамещения», — отметил эксперт.