Экомаршруты «Исток реки» и «Крона деревьев» появятся в Битцевском лесу

Два новых экологических маршрута появятся в Битцевском лесу на юге Москвы. Они будут носить названия «Крона деревьев» и «Исток реки». Таким образом власти города планируют сохранять территорию парка. Об этом сообщило ИА НСН.

Новые тропы появятся на месте неорганизованных тропинок. Такой информацией поделился заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

«Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из-за этого нарушаются миграционные пути обитателей почв, а также вода и воздух плохо поступают к корням деревьев. К тому же нарушается естественный травяной покров и уничтожается подлесок. Вытоптанные растения восстановят подсевом теневыносливого разнотравья», — отметил политик.