Новый эколого-биологический центр построят в Новом Уренгое. Такую идею предложил главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также поддержал проект. Об этом сообщил «Север-Пресс».

На данный момент концепцию будущего объекта уже создали. Центр находится на стадии проекта. Землю для здания выделили рядом с экологической станцией. Там появится зоопарк, мастерские и лаборатории, экспериментальные площадки. 15 гектаров выделили на этнопарк.