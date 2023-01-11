Интересное 11 января 2023, 04:00 Экологи в Бельгии нашли способ перерабатывать волосы человека Экологи Бельгии плетут ковры для поглощения нефти и очистки сточных вод из волос человека YouTube

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Парикмахеры в Бельгии собирают подстриженные волосы клиентов, а затем передают их неправительственной экологической организации, сообщил Reuters.

В рамках проекта Hair Recycle волосы загружают в специальную машину, которая создает «ковры» — тканые квадраты. В дальнейшем их используют для поглощения нефти и других углеводородов, загрязняющих окружающую среду. Кроме того, из волос можно делать биокомпозитные мешки.

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По словам соучредителя проекта Патрика Янссена, один килограмм волос может поглотить семь-восемь литров нефти и углеводородов. Эти ковры следует размещать в канализации для процеживания воды. Таким образом можно очищать воду, попадающую в реки в Бельгии. Местные жители поддерживают инициативу Hair Recycle, делая свой вклад в экологию страны.

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