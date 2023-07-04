04 июля 2023, 23:50
Эколог Пинаев допустил, что на территорию Сибири может вернуться вечная мерзлота
Нельзя исключать вероятность наступления ледникового периода в Сибири. В регион вновь может вернуться вечная мерзлота, сообщил эколог Владимир Пинаев в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, в научных кругах существует теория, что сейчас люди живут в межледниковый период. Если она является истинной, то после его завершения вечная мерзлота в Сибири замерзнет вновь.
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Как сообщил RT, на данный момент у ученых нет никакого четкого понимания, когда именно это может произойти.
Ученые
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