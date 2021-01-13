Эколог объяснил, до какого времени лучше выбросить новогоднюю елку

По его словам, срок жизни этого дерева как правило подходит к концу к Старому Новому году, который празднуется в ночь на 14 января. Ближе к этому дню дерево уже выглядит непривлекательно, оно даже может начать гнить.

«Если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — пояснил специалист.

Ястребцев заметил, что в период отопительного сезона воздух в домах сухой и плесень на дереве не будет развиваться очень быстро. Поэтому при большом желании можно оставить елку еще на несколько дней.