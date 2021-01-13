13 января 2021, 11:18
Эколог объяснил, до какого времени лучше выбросить новогоднюю елку
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев объяснил, до какого времени лучше убрать из квартиры новогоднюю елку, сообщило радио Sputnik.
По его словам, срок жизни этого дерева как правило подходит к концу к Старому Новому году, который празднуется в ночь на 14 января. Ближе к этому дню дерево уже выглядит непривлекательно, оно даже может начать гнить.
«Если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — пояснил специалист.
Ястребцев заметил, что в период отопительного сезона воздух в домах сухой и плесень на дереве не будет развиваться очень быстро. Поэтому при большом желании можно оставить елку еще на несколько дней.