Интересное 20 марта 2023, 18:57 Эколог Каширин рассказал о появлении пяти природных заказников в Петербурге

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Неподалеку от Санкт-Петербурга могут появиться еще пять заказников. Такой информацией поделился «лучший эколог» премии «Город в лицах» начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Алексей Каширин. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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По словам мужчины, «Ораниенбаумский» откроют в Петродворцовом районе. Он подчеркнул, что данная территория является уникальной. Там находятся Литориновый уступ, рядом с которым располагаются дворцы и парки. Кроме того, в городе создадут «Сестрорецкие дюны», «Тарховский» и «Пухтоловский» заказники и сестрорецкая «Гагарка», написал RT.