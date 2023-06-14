Интересное 14 июня 2023, 14:23 Эколог Гильденскиольд: в горячей воде из крана содержится железо, которое может навредить почкам

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Горячую воду из крана стоит использовать исключительно в технических целях. Содержащиеся в ней примеси и железо могут навредить почкам, сообщил эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд в беседе с News.ru.

По словам эксперта, по сравнению с холодной горячая вода более жесткая, она проходит другую водоподготовку на теплоэлектроцентралях. Очистить горячую воду от вредных примесей можно с помощью фильтров, однако это нецелесообразно из-за высокой стоимости сменных картриджей.

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Эколог напомнил, что холодная вода проходит более серьезную фильтрацию и годится для приготовления пищи и питья.