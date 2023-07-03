Интересное 03 июля 2023, 15:53 Эколог Бурмистров: при встрече со змеей необходимо просто пройти мимо

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С приходом жары змеи начали выползать на открытые городские площадки. О том, как себя вести при встрече с рептилией, рассказал глава отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, жаркая погода вынуждает змей активно искать влажные места, из-за чего они могут появляться возле подъездов и других многолюдных мест. При встрече с рептилией человеку необходимо просто пройти мимо и ни в коем случае не брать ее на руки.

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Как сообщило Utro.ru, чтобы змея уползла, необходимо постучать ногами в паре метров от рептилии.