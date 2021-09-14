Космонавт рассказал, чем опасен полет в космос для непрофессионального экипажа SpaceX

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко заявил, что полет в космос может быть опасен для непрофессионального экипажа корабля Space X. Все дело в том, что во время полета могут возникнуть внештатные ситуации. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В целом, на мой взгляд, это совершенно неправильное решение, потому что в космосе все хорошо до тех пор, пока не возникает какая-то внештатная ситуация. В случае ее возникновения экипаж должен быть обязательно подготовлен к преодолению этой ситуации», — рассказал эксперт.

Он отметил также, что для подготовки профессионалов требуется довольно большое количество времени. По его словам, вместе с туристами стоит отправлять профессиональных астронавтов.